Sampdoria, caso stipendi: pagamento già eseguito. Club in regola (Di sabato 28 novembre 2020) La Sampdoria ha chiarito la propria posizione in merito al pagamento degli stipendi di settembre, ottobre e novembre La Sampdoria ha chiarito la propria posizione in merito alle ultime tre mensilità (settembre, ottobre e novembre) da riconoscere a calciatori e staff tecnico. Nessuna penalizzazione, in quanto il pagamento risulta già eseguito. La società blucerchiata ha fatto sapere tramite gazzetta.it di essere «in linea con le scadenza federali e con la policy interna del pagamento bimestrale dei tesserati, pagamenti già eseguiti con valuta 1/12, come previsto da scadenze Figc. Inoltre, oltre a essere in linea con la stagione 2020/21, il Club di Ferrero sta completando il pagamento delle rateazioni del 2019/2020 nei termini e nei ...

