Roma, blitz antidroga: sequestrati 5 kg di stupefacenti, arrestato 37enne (Di sabato 28 novembre 2020) Continua la lotta allo spaccio di droga nella zona del litorale Romano. I Carabinieri della Stazione di Acilia da alcuni giorni tenevano sotto controllo l’abitazione di un disoccupato 37enne, con precedenti penali. Tutto è partito dai singolari movimenti dell’uomo, notati dai militari durante vari servizi perlustrativi. Lo scorso pomeriggio, i Carabinieri hanno deciso di vederci chiaro, monitorando dall’esterno il singolare andirivieni del sospettato che, con insolita frequenza e senza un apparente valido motivo, entrava ed usciva continuamente dalla propria abitazione. Insospettiti dal comportamento dell’uomo, i Carabinieri hanno così deciso sottoporlo ad un accurato controllo, organizzando un blitz nel momento più propizio. I militari hanno trovato all’interno dell’appartamento del 37enne molteplici dosi di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 28 novembre 2020) Continua la lotta allo spaccio di droga nella zona del litoraleno. I Carabinieri della Stazione di Acilia da alcuni giorni tenevano sotto controllo l’abitazione di un disoccupato, con precedenti penali. Tutto è partito dai singolari movimenti dell’uomo, notati dai militari durante vari servizi perlustrativi. Lo scorso pomeriggio, i Carabinieri hanno deciso di vederci chiaro, monitorando dall’esterno il singolare andirivieni del sospettato che, con insolita frequenza e senza un apparente valido motivo, entrava ed usciva continuamente dalla propria abitazione. Insospettiti dal comportamento dell’uomo, i Carabinieri hanno così deciso sottoporlo ad un accurato controllo, organizzando unnel momento più propizio. I militari hanno trovato all’interno dell’appartamento delmolteplici dosi di ...

CorriereCitta : Roma, blitz antidroga: sequestrati 5 kg di droga, arrestato 37enne - sfiorata82 : Roma, lo sgombero del Nuovo Cinema Palazzo: 'Blitz in nome della legge ma la giustizia è un’altra cosa' - DisastroRaggi : RT @DisastroRaggi: Roma, lo sgombero del Nuovo Cinema Palazzo: 'Blitz in nome della legge ma la giustizia è un’altra c… - DisastroRaggi : Roma, lo sgombero del Nuovo Cinema Palazzo: 'Blitz in nome della legge ma la giustizia è un’altra c…… - sabricappa : Roma, lo sgombero del Nuovo Cinema Palazzo: 'Blitz in nome della legge ma la giustizia è un’altra c… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma blitz Roma, blitz delle attiviste al consultorio di via Spencer: “Basta bugie, riapritelo” ilmamilio.it - L'informazione dei Castelli romani Roma, sequestrati 600 capi d'abbigliamento contraffatti: una denuncia

Una 50enne romana è stata trovata in possesso di oltre 600 capi di abbigliamento contraffatti che replicavano i modelli di famose griffe, la donna, che aveva allestito una 'boutique del falso' nella s ...

Roma, blitz delle attiviste al consultorio di via Spencer: “Basta bugie, riapritelo”

ROMA (attualità) - 'È stato consegnato e non ci sono più operai, ma ancora non è funzionante' ilmamilio.it Nuovo blitz del Coordinamento delle assemblee dei consultori delle donne e delle libere s ...

Una 50enne romana è stata trovata in possesso di oltre 600 capi di abbigliamento contraffatti che replicavano i modelli di famose griffe, la donna, che aveva allestito una 'boutique del falso' nella s ...ROMA (attualità) - 'È stato consegnato e non ci sono più operai, ma ancora non è funzionante' ilmamilio.it Nuovo blitz del Coordinamento delle assemblee dei consultori delle donne e delle libere s ...