Raffaella Carrà su Maradona: «Lo conobbi nel 1979. Per me passò una notte in carcere» (Di sabato 28 novembre 2020) «conobbi Maradona la prima volta nel 1979. Per venire a un mio concerto passò una notte in guardina», così Raffaella Carrà, in un’intervista concessa a “Il Messaggero”, ha ricordato il campione scomparso il 25 novembre scorso. «Caro, caro amico mio soffro tanto e prego, ci hai lasciato troppo presto. Ti voglio bene», aveva scritto la conduttrice su Twitter subito dopo aver appreso la notizia della dipartita dell’allenatore, deceduto per un arresto cardiaco. L’autopsia preliminare ha stabilito che l’ex calciatore è morto per un’«insufficienza cardiaca acuta», evidenziata in un paziente con miocardiopatia dilatativa. leggi anche l’articolo —> Diego Armando Maradona è morto, addio al “Pibe de Oro”: il mondo del calcio in lacrime A “Il Messaggero” ... Leggi su urbanpost (Di sabato 28 novembre 2020) «la prima volta nel. Per venire a un mio concertounain guardina», così, in un’intervista concessa a “Il Messaggero”, ha ricordato il campione scomparso il 25 novembre scorso. «Caro, caro amico mio soffro tanto e prego, ci hai lasciato troppo presto. Ti voglio bene», aveva scritto la conduttrice su Twitter subito dopo aver appreso la notizia della dipartita dell’allenatore, deceduto per un arresto cardiaco. L’autopsia preliminare ha stabilito che l’ex calciatore è morto per un’«insufficienza cardiaca acuta», evidenziata in un paziente con miocardiopatia dilatativa. leggi anche l’articolo —> Diego Armandoè morto, addio al “Pibe de Oro”: il mondo del calcio in lacrime A “Il Messaggero” ...

