Pedofilia, 3 vittime citano in giudizio il Papa in Australia (Di sabato 28 novembre 2020) Secondo quanto riporta il Sidney Morning Herald, Papa Francesco sarebbe stato citato in giudizio in una causa di risarcimento danni della Corte Suprema di Vittoria da tre vittime di violenza sessuale ...

