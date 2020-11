Mesagne | accusa | minacce con un coltello alla convivente e di far esplodere casa Arrestato 40enne Carabinieri

Leggi su noinotizie

(Di sabato 28 novembre 2020) Di seguito un comunicato diffuso dai: Idella Stazione dihanno tratto in arresto undel luogo, in esecuzione dell’ordinanza di applicazione della custodia in carcere emessa dal Tribunale di Brindisi. Il provvedimento scaturisce dall’attività di indagine svolta dai militari operanti a seguito della denuncia per maltrattamenti e tentata estorsione presentata dnel mese di ottobre scorso, da cui emerge che l’uomo, continuativamente dal mese di gennaio 2020, in abituale stato di alterazione da abuso di alcolici, ha reiteratamente minacciato e molestato la compagna. In particolare, sono stati documentati due episodi particolarmente efferati in cui:presenza della donna, ha minacciato di ...