LIVE Biathlon, 20 km Kontiolahti in DIRETTA: Lukas Hofer vuol stupire nell'individuale, Johannes Boe punta al primo centro (Di sabato 28 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La DIRETTA LIVE della 15 km femminile di Biathlon 10.26: Il classe 1993 ha mostrato negli ultimi due anni una condizione impossibile da pareggiare per tutti gli altri sull'arco dei quattro mesi di gare, e gradisce molto queste nevi dove ha già vinto in cinque occasioni. 10.23: Il settore maschile dovrà fare i conti con l'impatto dell'assenza del campione francese Martin Fourcade, ritiratosi a marzo. Dopo aver intrattenuto per anni con la sua classe dentro e fuori alla pista, verrà dunque a mancare la consueta battaglia con il norvegese Johannes Bø che dopo due Coppe del Mondo consecutive partirà dunque in questo inverno come indiscusso punto di riferimento. 10.20: Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della ...

