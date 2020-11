Letizia: «Dedico il gol a Maradona, il numero 10 deve essere cancellato dalla storia del calcio» (Di sabato 28 novembre 2020) Gaetano Letizia ha parlato ai microfoni di Sky Sport a fine primo tempo del match tra Benevento e Juve. Le sue parole Gaetano Letizia ha parlato ai microfoni di Sky Sport a fine primo tempo del match tra Benevento e Juve. Le sue parole dopo aver segnato il gol del pareggio. «Una gioia incredibile per tutta la squadra. Faccio i complimenti a tutta la squadra, un ottimo primo tempo. Torniamo in campo più concentrati di prima e cerchiamo di fare qualche punto. Questo gol lo Dedico a Diego Armando Maradona che ci ha lasciato. Dopo di lui non esistono più i numeri 10, penso che il numero 10 debba essere cancellato dalla storia del calcio». Leggi su calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 28 novembre 2020) Gaetanoha parlato ai microfoni di Sky Sport a fine primo tempo del match tra Benevento e Juve. Le sue parole Gaetanoha parlato ai microfoni di Sky Sport a fine primo tempo del match tra Benevento e Juve. Le sue parole dopo aver segnato il gol del pareggio. «Una gioia incredibile per tutta la squadra. Faccio i complimenti a tutta la squadra, un ottimo primo tempo. Torniamo in campo più concentrati di prima e cerchiamo di fare qualche punto. Questo gol loa Diego Armandoche ci ha lasciato. Dopo di lui non esistono più i numeri 10, penso che il10 debbadel». Leggi sunews24.com

Il Benevento ha chiuso il primo tempo contro la Juventus sul risultato di 1-1, grazie al gol di Letizia con tanto di dedica a Diego Maradona.

“Essendo napoletano, dedico il gol a Diego. Dopo di lui non esisterà più nessun numero 10, e penso che questo numero debba essere cancellato dalla storia del calcio, ma non sono nessuno per deciderlo” ...

