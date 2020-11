In Usa Messi batte Cr7, la maglia di Bonucci la più venduta in Sud Dakota (Di sabato 28 novembre 2020) Roma, 28 nov. (Adnkronos) - Il calciatore più osannato negli Stati Uniti è Lione Messi che vende più magliette di Cristiano Ronaldo, secondo la classifica stilata da soccer.com, uno tra i negozi più famosi dedicati al calcio nel mondo a stelle e strisce. La maglia di Messi batte tutti negli States, superando l'idolo di casa Christian Pulisic, terzo Cristiano Ronaldo. Chiudono la Top 5 il francese Mbappé e l'inglese Rashford. C'è anche un po' di Italia in questa speciale graduatoria, visto che Leonardo Bonucci figura al primo posto nelle preferenze degli abitanti del Sud Dakota. Messi e Pulisic guidano con preferenze in 19 stati americani, mentre Cristiano Ronaldo è fermo solo a 6. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 28 novembre 2020) Roma, 28 nov. (Adnkronos) - Il calciatore più osannato negli Stati Uniti è Lioneche vende più magliette di Cristiano Ronaldo, secondo la classifica stilata da soccer.com, uno tra i negozi più famosi dedicati al calcio nel mondo a stelle e strisce. Laditutti negli States, superando l'idolo di casa Christian Pulisic, terzo Cristiano Ronaldo. Chiudono la Top 5 il francese Mbappé e l'inglese Rashford. C'è anche un po' di Italia in questa speciale graduatoria, visto che Leonardofigura al primo posto nelle preferenze degli abitanti del Sude Pulisic guidano con preferenze in 19 stati americani, mentre Cristiano Ronaldo è fermo solo a 6.

