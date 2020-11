In aumento le richieste di controllo sui dipendenti (Di sabato 28 novembre 2020) di Monica De Santis La pandemia ha modificato in parte la vita ed il lavoro di tutti noi. Ma com’è cambiato in questo periodo il lavoro degli investigatori privati? Una domanda alla quale ha cercato di dare una risposta Marco Gallo, titolare di una delle agenzie di investigazioni più note di Salerno e non solo, ma anche di tutto il territorio nazionale… “Il nostro lavoro diciamo che in questo lungo periodo di pandemia va tra alti e bassi. Durante il primo lockdown molti di noi che non offrono servizi diversificati se la sono vista nera, perchè non potendo uscire e quindi non potendo fare pedinamenti non hanno potuto di conseguenza lavorare, chi invece offre anche servizi diversificati come quelli nel ramo assicurativo, piuttosto che informazioni commerciali, in qualche maniera è riuscito a lavorare da studio . L’articolo completo sull’edizione digitale di oggi Consiglia Leggi su cronachesalerno (Di sabato 28 novembre 2020) di Monica De Santis La pandemia ha modificato in parte la vita ed il lavoro di tutti noi. Ma com’è cambiato in questo periodo il lavoro degli investigatori privati? Una domanda alla quale ha cercato di dare una risposta Marco Gallo, titolare di una delle agenzie di investigazioni più note di Salerno e non solo, ma anche di tutto il territorio nazionale… “Il nostro lavoro diciamo che in questo lungo periodo di pandemia va tra alti e bassi. Durante il primo lockdown molti di noi che non offrono servizi diversificati se la sono vista nera, perchè non potendo uscire e quindi non potendo fare pedinamenti non hanno potuto di conseguenza lavorare, chi invece offre anche servizi diversificati come quelli nel ramo assicurativo, piuttosto che informazioni commerciali, in qualche maniera è riuscito a lavorare da studio . L’articolo completo sull’edizione digitale di oggi Consiglia

enzo_acca : @CodeghiniAngelo Io sono giorni e giorni che non scrivo e leggo più nulla. Vedo solo che Dybala sta giocando maliss… - BabboleoNews : #OperazionePane, i dati in #Liguria della campagna solidale che sostiene le mense francescane in Italia. Le mense N… - GariboldiElisa : RT @PandaSecurityIT: ??Webinar live now | Da emergenza a strategia: siamo sicuri del nostro smart working? 'Team IT sovraccarichi di lavor… - BisceglieLiveIt : #Bisceglie Violenza sulle donne, Lomuscio: «Nel 2020 in aumento le richieste di aiuto a causa del lockdown» - _LFerra_ : @Cartabellotta Diminuendo le richieste di tampone da parte dei medici di medicina generale ora le ausl riescono a r… -

Ultime Notizie dalla rete : aumento richieste Violenza sulle donne, nel 2020 in aumento le richieste di aiuto a causa del lockdown CanosaLive Strong Customer Authentication, allarme Visa: “Pmi italiane a rischio”

La società specializzata in pagamenti digitali: “Con la pandemia sono aumentati i volumi del commercio elettronico, ma il fatturato potrebbe tornare a scendere per chi non si adeguerà ai nuovi requisi ...

Kena Mobile ufficializza l’aumento della velocità in upload a 30 Mbps sulla rete 4G di TIM – MondoMobileWeb.it

Il secondo marchio consumer di TIM, Ottieni Mobile, dopo alcune settimane di test che hanno coinvolto solo un piccolo numero di clienti, ha deciso di ...

La società specializzata in pagamenti digitali: “Con la pandemia sono aumentati i volumi del commercio elettronico, ma il fatturato potrebbe tornare a scendere per chi non si adeguerà ai nuovi requisi ...Il secondo marchio consumer di TIM, Ottieni Mobile, dopo alcune settimane di test che hanno coinvolto solo un piccolo numero di clienti, ha deciso di ...