I rianimatori rispondono a De Luca: “Getta discredito sulla categoria” (Di sabato 28 novembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiL’intervento di venerdì pomeriggio ad opera di Vincenzo De Luca ha sollevato non poche reazioni tra il personale sanitario. I rianimatori dell’ospedale del Mare di Napoli hanno replicato con una lettera alle accuse rivolte ai ‘furbetti’ delle terapie intensive: “La sensazione che abbiamo avuto è che c’è qualche buontempone che quando arriva la richiesta di Terapia intensiva alle 8 di sera dice che non ci sono posti liberi, altrimenti deve fare la nottata”, aveva detto De Luca. Di seguito il testo della risposta: “Ironia a parte, caro presidente, noi anestesisti rianimatori non possiamo permettere che un uomo delle istituzioni lasci intendere che vi sia qualcuno che non fa il proprio dovere: non si può lasciar intendere, si deve eventualmente punire, altrimenti si diventa complici! Tutte le ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 28 novembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiL’intervento di venerdì pomeriggio ad opera di Vincenzo Deha sollevato non poche reazioni tra il personale sanitario. Idell’ospedale del Mare di Napoli hanno replicato con una lettera alle accuse rivolte ai ‘furbetti’ delle terapie intensive: “La sensazione che abbiamo avuto è che c’è qualche buontempone che quando arriva la richiesta di Terapia intensiva alle 8 di sera dice che non ci sono posti liberi, altrimenti deve fare la nottata”, aveva detto De. Di seguito il testo della risposta: “Ironia a parte, caro presidente, noi anestesistinon possiamo permettere che un uomo delle istituzioni lasci intendere che vi sia qualcuno che non fa il proprio dovere: non si può lasciar intendere, si deve eventualmente punire, altrimenti si diventa complici! Tutte le ...

Ultime Notizie dalla rete : rianimatori rispondono I rianimatori rispondono a De Luca: "Getta discredito sulla categoria" anteprima24.it COVID-19 – Riorganizzazione del sistema sanitario nella ASL Roma 5: l’Ospedale Angelucci di Subiaco

Il reparto Covid a Subiaco Da 16 novembre scorso, a causa della seconda ondata epidemica di infezione da SARS COV 2, l’ospedale “A. Angelucci” di Subiaco si è dotato di un reparto di 10 posti letto. L ...

Locatelli e Brusaferro contro De Luca: “Rianimatori sono pilastri contro pandemia”

StampaNon si placano le polemiche dopo le parole di Vincenzo De Luca che, nella consueta diretta Facebook del venerdì, si era scagliato contro tutto e tutti, arrivando ad attaccare però anche i medici ...

