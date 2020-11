GF Vip Natalia Paragoni difende Zelletta dal “comodino”

(Di sabato 28 novembre 2020) Nell’ultima puntata del talk show Casa Chi la bellaha parlato del suo fidanzato. Laha preso le difese di Andreae infine rispondendo ad alcune domande, ha anche lanciato una frecciatina ai Damelis. Tra gli ospiti dell’ultima puntata di “Casa Chi” c’era anche la bella. La ragazza ha parlato del suo ragazzo e lo ha come sempre difeso.ha dimostrato tutta Articolo completo: dal blog SoloDonna

Ileniasa25 : RT @Ri_Ghetto: Oddio scusa Margherita Hack - Ri_Ghetto : Oddio scusa Margherita Hack - infoitcultura : Grande Fratello Vip, Andrea Zelletta spiazza: 'Voglio un Figlio entro un anno con Natalia Paragoni' - zazoomblog : Grande Fratello Vip Andrea Zelletta spiazza: Voglio un Figlio entro un anno con Natalia Paragoni - #Grande… - IsaeChia : #Natalia #Paragoni parla della scelta del fidanzato #AndreaZelletta di rimanere dentro la Casa del ‘#GfVip 5’, dei… -

Ultime Notizie dalla rete : Vip Natalia

Intanto le notizie sul GF Vip però non sono finite qui… Se fino ad oggi abbiamo assistito al doppio appuntamento, per qualche puntata dovremmo farne a meno, ma non c’è da disperare. Sembrerebbe, infat ...Andrea Zelletta confessa agli altri concorrenti del GF Vip di voler diventare padre Uno dei protagonisti della quinta edizione del Grande Fratello Vip, ...