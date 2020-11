Femminicidio Pordenone: Aurelia aveva scoperto un tradimento e voleva lasciarlo (Di sabato 28 novembre 2020) Continuano le indagini degli inquirenti sull’efferato Femminicidio di Roveredo in Piano, provincia di Pordenone. Lo scorso 26 novembre, Giuseppe Forciniti si era presentato in Questura con le mani ancora sporche di sangue denunciando di avere avuto una colluttazione con un ladro, prima di confessare di aver in realtà assassinato la compagna Aurelia, madre dei suoi figli. Secondo quanto emerso, la vittima aveva scoperto dei tradimenti del compagno che l’avevano spinta a valutare la separazione. Tra i due si è creata una frattura irreparabile che potrebbe essere alla base del gesto. Aurelia aveva scoperto il tradimento A raccontare di come Aurelia Laurenti, la giovane mamma di due bambini di 8 ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 28 novembre 2020) Continuano le indagini degli inquirenti sull’efferatodi Roveredo in Piano, provincia di. Lo scorso 26 novembre, Giuseppe Forciniti si era presentato in Questura con le mani ancora sporche di sangue denunciando di avere avuto una colluttazione con un ladro, prima di confessare di aver in realtà assassinato la compagna, madre dei suoi figli. Secondo quanto emerso, la vittimadei tradimenti del compagno che l’no spinta a valutare la separazione. Tra i due si è creata una frattura irreparabile che potrebbe essere alla base del gesto.ilA raccontare di comeLaurenti, la giovane mamma di due bambini di 8 ...

