F1 Bahrain | libere 3 | vola Verstappen Ferrari ancora staccate

(Di sabato 28 novembre 2020) Maxsfida la Mercedes. L'olandese della Red Bull in 1'28'355 ha piegato le Frecce Nere di Lewis Hamilton e Valtteri Bottas nella terza sessione di proveche precede le qualifiche del ...

SkySportF1 : ?? Semaforo verde ma... un cane entra in pista ?? E Seb dice: 'Avrei portato il mio!' ???? Il LIVE ?… - SkySportF1 : L'analisi delle libere del venerdì: #Hamilton durissimo con la Pirelli per le gomme 2021 #BahrainGP #SkyMotori #F1… - SkySportF1 : Formula 1, Leclerc dopo libere GP Bahrain: 'Mi aspettavo di più, venerdì difficile' #F1 #BahrainGP #SkyMotori… - dinoadduci : F1 Bahrain, nelle libere 3 vola Verstappen. Poi le due Mercedes. Ferrari ancora staccate - Motorsport_IT : #F1 | #F1 | #Bahrain, Libere 3: #Hamilton sempre e solo lui???? -

Ultime Notizie dalla rete : Bahrain libere

Max Verstappen ha chiuso al comando la terza sessione di prove libere valide per il Gran Premio del Bahrain, terzultimo appuntamento di questo mondiale 2020 di Formula 1. L'olandese della Red Bull, no ...Vestappen ha terminato le FP3 del GP del Bahrain in prima posizione, siglando il miglior tempo davanti alle Mercedes di Bottas e Hamilton ...