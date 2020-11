Covid, Locatelli: “Capodanno in piazza? Quest’anno assolutamente no” (Di sabato 28 novembre 2020) ROMA – “Quello che vedevamo per Capodanno non potrà avvenire quest’anno. E’ inimmaginabile e incompatibile con la pandemia immaginare assembramenti in piazza“. Così il Presidente del Consiglio Superiore di Sanità, Franco Locatelli, in conferenza stampa sull’analisi dei dati del Monitoraggio Regionale della Cabina di Regia. NATALE 2020 SARÀ DIVERSO, PRIMO E ULTIMO COSÌ Leggi su dire (Di sabato 28 novembre 2020) ROMA – “Quello che vedevamo per Capodanno non potrà avvenire quest’anno. E’ inimmaginabile e incompatibile con la pandemia immaginare assembramenti in piazza“. Così il Presidente del Consiglio Superiore di Sanità, Franco Locatelli, in conferenza stampa sull’analisi dei dati del Monitoraggio Regionale della Cabina di Regia. NATALE 2020 SARÀ DIVERSO, PRIMO E ULTIMO COSÌ

Ultime Notizie dalla rete : Covid Locatelli Vaccino Covid, Locatelli: "13 candidati in fase 3, ancora parecchi punti interrogativi" Adnkronos Brusaferro (Iss): “Natale va vissuto in dimensione Covid. Impossibile immaginare spostamenti di massa, attendere le prossime settimane”

La velocità di trasmissione del Covid 19 sta rallentando e “per la prima volta anche ... lasciando poi al governo la sensibilità per trovare soluzione per contemperare”, ha aggiunto Locatelli, dopo ...

Coronavirus, Locatelli (Css): "Dimentichiamoci feste di Capodanno in piazza"

Lo ha chiarito il presidente del Consiglio Superiore di Sanità, Franco Locatelli, aggiungendo: "Va detto con assoluta chiarezza, ogni celebrazione dovrà essere compatibile con le misure concordate per ...

La velocità di trasmissione del Covid 19 sta rallentando e “per la prima volta anche ... lasciando poi al governo la sensibilità per trovare soluzione per contemperare”, ha aggiunto Locatelli, dopo ...Lo ha chiarito il presidente del Consiglio Superiore di Sanità, Franco Locatelli, aggiungendo: "Va detto con assoluta chiarezza, ogni celebrazione dovrà essere compatibile con le misure concordate per ...