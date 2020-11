Ad10s Diego | su Raiuno lo speciale per ricordare Maradona

(Di sabato 28 novembre 2020) In occasione della scomparsa diArmando, morto mercoledì scorso in Argentina,ha deciso di dedicare la prima serata di oggi, 28 novembre 2020, al campione del calcio, il cui rapporto con l’Italia è sempre stato molto forte, con lo, in onda alle 22:00. Il programma è una raccolta delle più belle immagini che la Rai ha mandato in onda negli anni e che lo hanno visto protagonista. Ileffervescente che balla nei varietà del sabato sera, quello che inventa sui campi di calcio, quello che si racconta, riflette e piange. Una rilettura della sua vita fatta di eccessi e magie, in cui si racconterà la genialità del calciatore e la sregolatezza dell’uomo. I gol, le città che lo hanno amato, le testimonianze di chi l’ha conosciuto e ...

Modifica del palinsesto per la prima serata di oggi di Rai 1: il film per la TV Ottilie von Faber-Castell - Una donna coraggiosa non andrà in onda per la sciare spazio allo speciale AD10S Diego