FirenzePost : A12: aumento pedaggio, la Lega interroga la regione Toscana -

Ultime Notizie dalla rete : A12 aumento

Agenzia ANSA

Aspi propone 7 miliardi dal 2021 al 2038, rispetto a un fabbisogno stimato di 20. Per far fronte alla differenza saranno possibili rincari e contributi dello Stato. Ma i problemi riguardano anche altr ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Black Friday 2020, i prodotti Apple in sconto al miglior prezzo, dagli iPhone ai Macbook ...