«X Factor 2020» | il quinto Live | l’eliminazione a sorpresa dei Melancholia e l’Agnelli furioso

(Di venerdì 27 novembre 2020) Quinto Live esplosivo tra i led multicolori di X Factor, iniziato con il sorriso di Kamala Harris come simbolo dell’empowerment femminile e finito con le lacrime di Hell Raton, costretto a eliminare una delle sue tre Under Donne, sopravvissute indenni a un passo dalla semifinale. Fin dalle premesse doveva essere la puntata delle donne e, per certi versi, lo è stata. Insieme alle toccanti parole pronunciate da Emma nel monologo iniziale – «Sogniamo con ambizione di continuare a non essere le prime e di continuare a non essere le ultime» – e alle 20 donne orchestranti che hanno accompagnato le esibizioni dei concorrenti nella prima manche, ad abbandonare a sorpresa il talent show di Sky Uno è uno dei gruppi che fin dall’inizio sembrava candidato al podio: i Melancholia.