Web tax | il 2021 sarà l’anno della svolta?

Leggi su leurispes

(Di venerdì 27 novembre 2020) Il tematassazione dei grandi colossi del Web è da tempo al centro del dibattito mondiale. Queste multinazionali (Google, Apple, Facebook e Amazon, solo per citare le più famose) godono di una non più ammissibile omessa tassazione su quelli che sono profitti miliardari (cresciuti in maniera esponenziale durante il periodopandemia). Se per tutti gli Stati appare sempre più necessaria l’introduzione di una web tax, dall’altro lato è quantomai arduo delimitare i confini del digitale, definendo una legge sulla base di confini nazionali o territoriali. Infatti, chi opera – e di conseguenza guadagna – in un paese deve sottostare alle leggi nazionali di quello Stato, come tutti i normali cittadini e le imprese fisiche. Del resto, anche l’Europa ha capito da tempo l’ineluttabilità di trovare una soluzione operando, principalmente, in due ...