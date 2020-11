Uncle Frank, l’America delle diversità e delle minoranze vista con gli occhi di una ragazzina (Di venerdì 27 novembre 2020) https://www.youtube.com/watch?v=QsNgR-dguhQ Alan Ball è la persona che ha demolito l’immagine della famiglia americana a fine anni ‘90 ed è quello che ora cerca di rimetterne insieme i pezzi. Era il 1999 quando scrisse American Beauty, un film che arrivava a fine era Clinton, dopo un decennio di relativo benessere, in anni privi di grandi conflitti armati, prima che il terrorismo diventasse la nuova ossessione collettiva, e si occupava di un rimosso, del mondo che si cela dietro la patina di presentabilità. Una pletora di Oscar (5) anche esagerati lo consacrarono come il film dell’anno. Sono passati venti anni e ora Alan Ball, che nel frattempo si è tenuto occupato creando True Blood e Six Feet Under, scrive e dirige Uncle Frank. C’è il medesimo intento di svelamento di quel che macera sotto i tappeti delle famiglie ... Leggi su wired (Di venerdì 27 novembre 2020) https://www.youtube.com/watch?v=QsNgR-dguhQ Alan Ball è la persona che ha demolito l’immagine della famiglia americana a fine anni ‘90 ed è quello che ora cerca di rimetterne insieme i pezzi. Era il 1999 quando scrisse American Beauty, un film che arrivava a fine era Clinton, dopo un decennio di relativo benessere, in anni privi di grandi conflitti armati, prima che il terrorismo diventasse la nuova ossessione collettiva, e si occupava di un rimosso, del mondo che si cela dietro la patina di presentabilità. Una pletora di Oscar (5) anche esagerati lo consacrarono come il film dell’anno. Sono passati venti anni e ora Alan Ball, che nel frattempo si è tenuto occupato creando True Blood e Six Feet Under, scrive e dirige. C’è il medesimo intento di svelamento di quel che macera sotto i tappetifamiglie ...

