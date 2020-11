Ucciso scienziato nucleare in Iran. Dito puntato su Israele: "Lo vendicheremo" (Di venerdì 27 novembre 2020) È stato Ucciso in un agguato, uno dei massimi ricercatori Iraniani sul nucleare, Mohsen Fakhrizadeh: lo ha confermato nel pomeriggio il ministero della Difesa di Teheran. Lo scienziato viaggiava in automobile nel distretto di damavand, non lontano dalla capitale, quando degli uomini armati hanno costretto l’automobile a fermarsi e poi gli hanno sparato. Secondo il ministero degli Esteri ci sono “serie indicazioni di un ruolo di Israele” nell’Uccisone dello scienziato “Dei terroristi hanno Ucciso oggi un eminente scienziato Iraniano. Questo atto di codardia - con serie indicazioni di un ruolo israeliano - mostra il disperato spirito guerrafondaio dei responsabili. L’Iran invita la comunità ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 27 novembre 2020) È statoin un agguato, uno dei massimi ricercatoriiani sul, Mohsen Fakhrizadeh: lo ha confermato nel pomeriggio il ministero della Difesa di Teheran. Loviaggiava in automobile nel distretto di damavand, non lontano dalla capitale, quando degli uomini armati hanno costretto l’automobile a fermarsi e poi gli hanno sparato. Secondo il ministero degli Esteri ci sono “serie indicazioni di un ruolo di” nell’ne dello“Dei terroristi hannooggi un eminenteiano. Questo atto di codardia - con serie indicazioni di un ruolo israeliano - mostra il disperato spirito guerrafondaio dei responsabili. L’invita la comunità ...

ilpost : È stato ucciso Mohsen Fakhrizadeh, uno dei più importanti scienziati nucleari iraniani - RaiNews : Il ministero della Difesa di Teheran ha confermato 'il martirio' dello scienziato nucleare Mohsen Fakhrizadeh-Mahab… - LaStampa : Iran, ucciso in un agguato il più importante scienziato nucleare - MediasetTgcom24 : Scienziato nucleare ucciso in Iran, Teheran: atto terroristico di Israele #Iran - habitofhinking : RT @HuffPostItalia: Ucciso scienziato nucleare in Iran. Dito puntato su Israele: 'Lo vendicheremo' -