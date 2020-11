Servizio Civile Universale, ‘Telese Città’: “Risultato frutto della nostra programmazione” (Di venerdì 27 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiTelese Terme (Bn) – “Vogliamo condividere alcune notizie che interesseranno il Comune di Telese Terme in questi giorni e che sono il frutto della programmazione e grazie ai finanziamenti ottenuti dalla precedente Amministrazione”. Cosi i Consiglieri comunali Nicola Di Santo, Pasquale Carofano, Nadia Ceniccola e Teresa Teta del gruppo consiliare “Telese Città”. “Sono stati approvati – spiegano dal gruppo Telese Città – entrambi i progetti presentati dal Comune di Telese Terme al Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio Civile Universale. Il progetto “Rilanci Campania”, in collaborazione con Anci Campania, per 10 operatori volontari, prevede attività di Informagiovani. Il progetto “Campania Sicura”, in partenariato con il Comune di Cusano Mutri, vedrà impegnati ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 27 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiTelese Terme (Bn) – “Vogliamo condividere alcune notizie che interesseranno il Comune di Telese Terme in questi giorni e che sono ilprogrammazione e grazie ai finanziamenti ottenuti dalla precedente Amministrazione”. Cosi i Consiglieri comunali Nicola Di Santo, Pasquale Carofano, Nadia Ceniccola e Teresa Teta del gruppo consiliare “Telese Città”. “Sono stati approvati – spiegano dal gruppo Telese Città – entrambi i progetti presentati dal Comune di Telese Terme al Dipartimento per le politiche giovanili e il. Il progetto “Rilanci Campania”, in collaborazione con Anci Campania, per 10 operatori volontari, prevede attività di Informagiovani. Il progetto “Campania Sicura”, in partenariato con il Comune di Cusano Mutri, vedrà impegnati ...

