Melancholia | devastante esibizione all’Hot Factor | scoppia la polemica sul web

martinaparitch : L'unica nota positiva di questa serata è che stavo giusto lavorando ad una playlist emotivamente devastante, e ora… - il_miga : @XFactor_Italia @naipnaipnaip Devastante. Ha quelle sfumature di @CapaSound che mi fanno impazzire. È un peccato c… - EmiliaGaudio : RT @OscarTapiaReyes: Raga ero preso male per i Melancholia ma st’esibizione di Naip ha una forza devastante #XF2020 - OscarTapiaReyes : Raga ero preso male per i Melancholia ma st’esibizione di Naip ha una forza devastante #XF2020 - santo_dono : L’uscita dei Melancholia da #XF2020 è devastante, i miei preferiti, un talento incredibile... -

Ultime Notizie dalla rete : Melancholia devastante

E' andato in onda ieri, 26 novembre 2020, il quinto live di XFactor, per la seconda serata consecutiva una doppia eliminazione da superare per i ragazzi in gara.Nella serata in cui si decidono i semifinalisti del talent di Sky, scontro tra Manuel Agnelli e Hell Raton. Un'orchestra femminile sul palco per celebrare ...