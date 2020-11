Massimiliano Morra ritratta tutto e a Verissimo | confessa | “Devo tutto alla Ares”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 27 novembre 2020)Ares»., l’ex concorrente del Grande Fratello Vip vuole fare chiarezza sul suo rapporto con Adua e sulle confidenze che si sono scambiati all’interno della casa.racconta ala sua verità sulla falsa storia d’amore con Adua Del Vesco e l’Ares: «Tra me e Adua non c’è mai stato nulla se non un’amicizia. Dopo la nostra finta relazione, l’ho corteggiata tanto e insistentemente perché nel tempo mi ero molto legato a lei, ero quasi innamorato. Da parte sua c’erano dei segnali che mi facevano intuire che ci fosse un interessamento. Poi, per il mio eccessivo corteggiamento, la situazione è precipitata». Sul suo passato professionale con il mondo Ares, l’attore dice: «Nessuno ...