LIVE Sci di fondo, Sprint Ruka in DIRETTA: Greta Laurent e Federico Pellegrino convincenti. Dalle 12.30 le finali (Di venerdì 27 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La cronaca delle qualifiche maschili del mattino – La cronaca delle qualifiche femminili del mattino 11.05: Grazie per ora per averci seguito e appuntamento qualche minuto prima delle 12.30 per la fase decisiva della Sprint in tecnica classica di Ruka. A dopo 11.04: Adesso è ufficiale! Rastelli è qualificato per la seconda fase, assieme a Federico Pellegrino. Tra le donne avanti Laurent e Scardoni 11.02: mancano nove atleti al traguardo. Rastelli può essere superato al massimo da uno per qualificarsi 11.00: Rastelli al momento è 29mo ma i pericoli non sono finiti 10.58: Al momento qualificati: Klaebo, Valnes, Maeki, Taugboel, Bolshunov, Pellegrino, Golberg, Retivykh, Niskanen, Iversen, Hediger, Skar, Kilp, ... Leggi su oasport (Di venerdì 27 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALa cronaca delle qualifiche maschili del mattino – La cronaca delle qualifiche femminili del mattino 11.05: Grazie per ora per averci seguito e appuntamento qualche minuto prima delle 12.30 per la fase decisiva dellain tecnica classica di. A dopo 11.04: Adesso è ufficiale! Rastelli è qualificato per la seconda fase, assieme a. Tra le donne avantie Scardoni 11.02: mancano nove atleti al traguardo. Rastelli può essere superato al massimo da uno per qualificarsi 11.00: Rastelli al momento è 29mo ma i pericoli non sono finiti 10.58: Al momento qualificati: Klaebo, Valnes, Maeki, Taugboel, Bolshunov,, Golberg, Retivykh, Niskanen, Iversen, Hediger, Skar, Kilp, ...

