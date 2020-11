LIVE F1, GP Bahrain in DIRETTA: si comincia alle 12.00 con la FP1, Ferrari e Leclerc in cerca del miglior set-up (Di venerdì 27 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.35: E’ pur vero che in questo periodo dell’anno in Bahrein non si è mai corso e sarà interessante capire anche il comportamento delle gomme, però rimanendo alle peculiarità del lay-out la Rossa dovrebbe soffrire. 11.32: Su di una pista infatti su cui la power unit fa tanto la differenza, l’impressione è che il monegasco Charles Leclerc e Vettel debbano correre in difesa e fare di necessità virtù. 11.29: Ci si aspetta un weekend complicato per la Ferrari. In teoria, infatti, le caratteristiche della pista non dovrebbero sposarsi al meglio con la SF1000, che paga molto per la potenza del propulsore. 11.26: Il britannico è entrato nella storia di questo sport eguagliando il tedesco Michael Schumacher e ora l’obiettivo è quello di continuare ad aggiornare i ... Leggi su oasport (Di venerdì 27 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.35: E’ pur vero che in questo periodo dell’anno in Bahrein non si è mai corso e sarà interessante capire anche il comportamento delle gomme, però rimanendopeculiarità del lay-out la Rossa dovrebbe soffrire. 11.32: Su di una pista infatti su cui la power unit fa tanto la differenza, l’impressione è che il monegasco Charlese Vettel debbano correre in difesa e fare di necessità virtù. 11.29: Ci si aspetta un weekend complicato per la. In teoria, infatti, le caratteristiche della pista non dovrebbero sposarsi al meglio con la SF1000, che paga molto per la potenza del propulsore. 11.26: Il britannico è entrato nella storia di questo sport eguagliando il tedesco Michael Schumacher e ora l’obiettivo è quello di continuare ad aggiornare i ...

OA_Sport : LIVE F1, GP Bahrain in DIRETTA: si comincia alle 12.00 con la FP1, Ferrari e Leclerc in cerca del miglior set-up - F1News_Marcuss : RT @F1inGenerale_: F1 | GP Bahrain - Cronaca in diretta Prove Libere 1 [ LIVE FP1 ] #F1inGenerale #FP1 #BahrainGP #ProveLibere #BahrainF1… - F1inGenerale_ : F1 | GP Bahrain - Cronaca in diretta Prove Libere 1 [ LIVE FP1 ] #F1inGenerale #FP1 #BahrainGP #ProveLibere… - zazoomblog : LIVE F1 GP Bahrain in DIRETTA: prove libere 1 Ferrari e Leclerc lavorano in ottica 2021 - #Bahrain #DIRETTA:… - CircusFuno : LIVE GP | Bahrain F1 2020: la diretta web di libere, qualifiche e gara (tempi, foto, video…) -