L’Italia torna in top-10 nel Ranking Fifa: testa di serie nei sorteggi del 2022 (Di venerdì 27 novembre 2020) Dopo quattro anni, L’Italia torna tra le prime 10 del Ranking Fifa. Un risultato raggiunto grazie alle recenti prestazioni della Nazionale di Mancini L’Italia torna tra le prime dieci del mondo. Grazie alle recenti vittorie contro l’Estonia in amichevole e contro Polonia e Bosnia Erzegovina in Nations League, la Nazionale di Roberto Mancini è salita dal 12° al 10° posto del Ranking Fifa. Erano più di quattro anni, dall’agosto del 2016, che L’Italia non figurava tra le prime dieci Nazionali del Mondo. Tra le nazioni europee gli azzurri sono sesti, e quindi saranno testa di serie nel sorteggio per le qualificazioni ai Mondiali in Qatar del 2022, in programma il 7 ... Leggi su zon (Di venerdì 27 novembre 2020) Dopo quattro anni,tra le prime 10 del. Un risultato raggiunto grazie alle recenti prestazioni della Nazionale di Mancinitra le prime dieci del mondo. Grazie alle recenti vittorie contro l’Estonia in amichevole e contro Polonia e Bosnia Erzegovina in Nations League, la Nazionale di Roberto Mancini è salita dal 12° al 10° posto del. Erano più di quattro anni, dall’agosto del 2016, chenon figurava tra le prime dieci Nazionali del Mondo. Tra le nazioni europee gli azzurri sono sesti, e quindi sarannodinelo per le qualificazioni ai Mondiali in Qatar del, in programma il 7 ...

