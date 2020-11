Il Codacons si scaglia contro il Grande Fratello Vip 5 a causa di Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli | ecco cosa è accaduto

Leggi su trendit

(Di venerdì 27 novembre 2020) Polemiche da parte delper ilVip 5 e, in particolare, per alcuni atteggiamenti assunti daè successo e a quale episodio si fa riferimento? L’associazione dei consumatori, in una dichiarazione rilasciata al settimanale Nuovo, avrebbe affermato di aver trovato alcuni atteggiamenti dei due vipponi di cattivo gusto. Ilavrebbe fatto riferimento a un episodio in particolare. Cioè al mimo, da parte di, di alcune posizioni parecchio intime dopo il gioco della bottiglia. Stando a quanto dichiarato dal direttore delnon sarebbero i vipponi ad essere criticati in quanto tali, ma ...