GF Vip | Tommaso Zorzi | “Sono andato con delle ragazze pur sapendo di essere gay”

(Di venerdì 27 novembre 2020), attuale concorrente di punta del Grande Fratello Vip, sarà il primo protagonista di “Seconda Vita”, in onda su Real Time (canale 31) dal prossimo mercoledì 9 dicembre a partire dalle 21:20. L’influencer ora concorrente del Grande Fratello Vip... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

trash_italiano : #GFVIP, Adua Del Vesco e Dayane Mello sparlano di Tommaso e Francesco: 'quando li vedo insieme mi viene il vomito'… - mimmo_sardiello : #gfvip “Stasera entra qualcuno, ci daranno una carota perché ci hanno dato un bastone troppo grosso” Tommaso, stase… - 2010gaietta : RT @dahgalgg: Tommaso: “Mamma mia ho fatto 7 reality, tu che cazzo hai fatto? Ma dove sono i vip? Che schifo. Io volo nell’iperuranio. Sogn… - blogtivvu : #GFVip, Tommaso Zorzi: “Sono andato con delle ragazze pur sapendo di essere gay” - tramontidipinti : RT @giorgiaclx: Tommaso, MTR e Stefania il GRANDE FRATELLO VIP 5 SIETE VOI. SOLO VOI. #gfvip -

Ultime Notizie dalla rete : Vip Tommaso

In esclusiva su Dplay Plus arrivano i nuovi protagonisti di 'Seconda Vita' (7 eps x 30’). Come da scrittura: al centro ci saranno i personaggi e le loro storie. Storie a ...Parlando con Adua Del Vesco, Dayane Mello ha sparato a zero su Stefania Orlando: 'Non vedo la verità in questa donna' ...