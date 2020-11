Coronavirus: Oms, con i primi vaccini non spariranno i superdiffusori (Di venerdì 27 novembre 2020) adrid, 27 nov. (Adnkronos/Europa Press/Dpa) - I futuri vaccini anti-Covid non riusciranno, in un primo momento, a sradicare il Coronavirus perché mentre - nella prima fase - verranno somministrati ai gruppi prioritari, continueranno ad esserci le persone note come 'superdiffusori'. A sottolinearlo è l'Oms, da Ginevra. "Speriamo che il vaccino serva per tenere sotto controllo la trasmissione del virus, ma finché non sapremo come funzionano nella vita reale o abbiamo maggiori dettagli sul modo in cui il virus si trasmette, non possiamo pensare che con l'arrivo del vaccino si potrà sradicare il virus", ha segnalato il Direttore delle Emergenza Sanitarie dell'Oms, Michael Ryan. Per questo motivo, è molto importante definire "molto bene" i gruppi di popolazione che devono essere vaccinati, concentrandosi su quanti partecipano maggiormente ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 27 novembre 2020) adrid, 27 nov. (Adnkronos/Europa Press/Dpa) - I futurianti-Covid non riusciranno, in un primo momento, a sradicare ilperché mentre - nella prima fase - verranno somministrati ai gruppi prioritari, continueranno ad esserci le persone note come ''. A sottolinearlo è l'Oms, da Ginevra. "Speriamo che il vaccino serva per tenere sotto controllo la trasmissione del virus, ma finché non sapremo come funzionano nella vita reale o abbiamo maggiori dettagli sul modo in cui il virus si trasmette, non possiamo pensare che con l'arrivo del vaccino si potrà sradicare il virus", ha segnalato il Direttore delle Emergenza Sanitarie dell'Oms, Michael Ryan. Per questo motivo, è molto importante definire "molto bene" i gruppi di popolazione che devono essere vaccinati, concentrandosi su quanti partecipano maggiormente ...

