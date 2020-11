Cavoiata | un piatto sardo che può essere servito sia come primo che come secondo

Ultime Notizie dalla rete : Cavoiata piatto

Gallura Oggi

In base alla densità ottenuta, si serve la cavoiata come primo piatto, ma a volte anche come secondo. Per insaporirla, c’è chi aggiunge cotenna di ...In base alla densità ottenuta, si serve la cavoiata come primo piatto, ma a volte anche come secondo. Per insaporirla, c’è chi aggiunge cotenna di ...