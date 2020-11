Benzina agevolata | sconti prorogati fino a fine anno

(Di venerdì 27 novembre 2020) 'La Giunta regionale ha prorogato il super sconto carburanti per il quarto mese di fila, garantendo per l'Area 1 della legge regionale 14/2010 29 centesimi di sconto per lae 20 centesimi per ...

Ultime Notizie dalla rete : Benzina agevolata

UdineToday

TRIESTE La giunta regionale ha prorogato il super sconto carburanti per il quarto mese di fila, garantendo per l'Area 1 della legge regionale 14/2010 lo sconto per la benzina e per il diesel fino al 3 ...Parola d’ordine: sostenibilità. Il mondo automobilistico è ormai deciso ad andare in una direzione ben precisa, ovvero quella dell’elettrico. Ecco perché negli ultimi anni, i “vecchi” motori benzina e ...