Assalto finale a Makalle Buio sulla crisi etiope

"Sono profondamente preoccupato per il rischio di violenza contro i civili, compresi potenziali crimini di guerra, nei combattimenti intorno a Makalle in Etiopia. I civili devono essere protetti e l'accesso umanitario deve essere aperto. Entrambe le parti dovrebbero iniziare immediatamente il dialogo facilitato dall'Unione Africana": il consigliere per la Sicurezza nazionale della Casa Bianca nominato dal presidente eletto Joe Biden dedicava due giorni fa alla crisi etiope la sua prima dichiarazione pubblica – via Twitter – a conferma che la situazione è al centro degli interessi internazionali, pure statunitensi. Dal 4 novembre, inizio dell'offensiva delle Forze armate contro i ribelli del Tigray, sul Paese c'è un blackout che ha oscurato le telecomunicazioni: diventa complicato verificare le notizie, diffuse a singhiozzo e spesso ...

laregione : Etiopia, ultimatum scaduto: pronto l'assalto finale al Tigrè