Andrea Zelletta | un desiderio svelato | progetti importanti in vista

060714_turin : RT @distortedzellet: Andrea Zelletta scopre che le sue mani possono afferrare gli oggetti #GFVIP - CotugnoDesiree : RT @SimoGianlorenzi: Andrea Zelletta giù le mani dalla mercanzia! (Tweet ironico) #gfvip - TeamElia3 : RT @SimoGianlorenzi: Andrea Zelletta giù le mani dalla mercanzia! (Tweet ironico) #gfvip - garionkei : RT @AlcibiadeEroe: Andrea Zelletta ?? - SofyPiccinini : RT @SimoGianlorenzi: Andrea Zelletta giù le mani dalla mercanzia! (Tweet ironico) #gfvip -

Ultime Notizie dalla rete : Andrea Zelletta

Andrea Zelletta, concorrente del Grande Fratello Vip, avrebbe fatto un annuncio importante rivelando un suo progetto. Ecco di che si tratta.Alfonso Signorini entra nella casa del Grande Fratello VIP 5 per comunicare ai concorrenti che la puntata non andrà in onda ...