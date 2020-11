Aeroporto di Venezia | Save con Alperia Bartucci per efficientamento energetico dello scalo

Leggi su quifinanza

(Di venerdì 27 novembre 2020) (Teleborsa) – Il Gruppoprosegue le attività volte al progressivo miglioramento delle prestazioni energetiche degli impianti dell’di, in coerenza con l’impegno a raggiungere le zero emissioni di CO2 entro il 2050 firmato lo scorso anno al 29esimo Congresso annuale degli aeroporti europei e con il ruolo assegnato al Marco Polo da ENEA quale unicoitaliano opinion leader per l’. A metà 2019ha adottato il progetto altamente innovativo Sybil HVAC (Heating Ventilation Air Conditioning) ideato dache ha permesso di ridurre di circa il 30% i consumi di energia delle macchine impiegate per il condizionamento dell’aria e di mantenere contemporaneamente inalterati i ...