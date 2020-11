Abiy Ahmed autorizza l’apocalisse nel Tigray: combattimenti in atto (Di venerdì 27 novembre 2020) Il primo ministro etiope Abiy Ahmed ha autorizzato l’operazione finale nel Tigray. Mercoledì sera era scaduto l’ultimatum. Il governo tigrino non ha accettato la resa. Perché Abiy Ahmed ha ordinato l’offensiva? Topo l’ultimatum alle forze tigrine, Abiy Ahmed ha deciso di dare una svolta al conflitto del Tigray. Il premier etiope ha dato seguito all’ultimatum Leggi su periodicodaily (Di venerdì 27 novembre 2020) Il primo ministro etiopehato l’operazione finale nel. Mercoledì sera era scaduto l’ultimatum. Il governo tigrino non ha accettato la resa. Perchéha ordinato l’offensiva? Topo l’ultimatum alle forze tigrine,ha deciso di dare una svolta al conflitto del. Il premier etiope ha dato seguito all’ultimatum

