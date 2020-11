“Una sputacchiera!”. Guillermo Mariotto ci ‘ricasca’ e se la prende col collega: la coltellata velenosa (Di giovedì 26 novembre 2020) “Io non l’ho mai considerato, né ho prestato attenzione alle sue provocazioni: francamente non mi interessano perché lasciano il tempo che trovano…”. Guillermo Mariotto giurato di Ballando con stelle ha rilasciato un’intervista al vetriolo con un attacco pesantissimo a uno dei suoi colleghi, definendolo anche un ‘attore comico’. Alla domanda del giornalista del settimanale Nuovo su una possibile gelosia nei suoi confronti, il giurato di Ballando con le stelle ha risposto con la sua solita schiettezza al veleno: “C’è una fila lunga un chilometro di quelli che vorrebbero essere al mio posto, e lui non è certo il primo”. La stoccata di Mariotto arriva a poche settimane dall’attacco del collega in un’intervista rilasciata sempre al settimanale Nuovo TV.



