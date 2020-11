Sampdoria Genoa, i convocati di Ranieri: tre assenti per i blucerchiati (Di giovedì 26 novembre 2020) Claudio Ranieri ha diramato l’elenco dei giocatori convocati per la sfida di oggi pomeriggio contro il Genoa in Coppa Italia Claudio Ranieri ha diramato l’elenco dei giocatori convocati per la sfida di oggi pomeriggio contro il Genoa in Coppa Italia. Tre gli assenti per i blucerchiati: Keita Balde, Omar Colley e Fabio Quagliarella Portieri: Audero, Letica, Ravaglia. Difensori: Augello, Bereszynski, Ferrari, Regini, Rocha, Tonelli, Yoshida. Centrocampisti: Askildsen, Candreva, Damsgaard, Ekdal, Jankto, Léris, Silva, Thorsby, Verre. Attaccanti: Gabbiadini, La Gumina, Prelec, Ramírez. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 26 novembre 2020) Claudioha diramato l’elenco dei giocatoriper la sfida di oggi pomeriggio contro ilin Coppa Italia Claudioha diramato l’elenco dei giocatoriper la sfida di oggi pomeriggio contro ilin Coppa Italia. Tre gliper i: Keita Balde, Omar Colley e Fabio Quagliarella Portieri: Audero, Letica, Ravaglia. Difensori: Augello, Bereszynski, Ferrari, Regini, Rocha, Tonelli, Yoshida. Centrocampisti: Askildsen, Candreva, Damsgaard, Ekdal, Jankto, Léris, Silva, Thorsby, Verre. Attaccanti: Gabbiadini, La Gumina, Prelec, Ramírez. Leggi su Calcionews24.com

FootStatsCalcio : Il #derby di Genova in #CoppaItalia mancava dall'edizione 2002/2003. #SampdoriaGenoa #Sampdoria #Genoa #SAMGEN… - _PuntoZip_ : Oggi in TV: Coppa Italia, Sampdoria-Genoa, su Rai2, “vale” la Juventus Il replay del derby della Lanterna chiude il… - CeccarelliL_ : Oggi in TV: Coppa Italia, Sampdoria-Genoa, su Rai2, “vale” la Juventus Il replay del derby della Lanterna chiude il… - azalat_ : ?? Palinsesto di oggi ?? Giovedì 26 Novembre #EuropaLeague ???? (18:55) #Lille - #Milan (21:00) #Napoli - #HNKRijeka… - salvione : Coppa Italia, diretta Sampdoria-Genoa dalle 17. Probabili formazioni e dove vederla in tv -