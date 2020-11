Raiola attacca | «In 10 anni la FIFA non esisterà più»

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 26 novembre 2020) Minosferra un attacco frontale alla. Ecco le parole del noto agente su alcuni aspetti emersi negli ultimi giorni Minoè uno degli agenti più potenti a livello mondiale. Ecco le sue parole nel corso del World Football Summit. «e EA Sports hanno preso i diritti dei calciatori per il proprio tornaconto. Nessuno ha chiesto niente ai calciatori, usano i diritti per farli crescere. Questi sono diritti dei giocatori: se c'è un cap per la vendita degli iPhone, dei cantanti, si torna 75indietro alla Russia comunista, non in un multimiliardario business.in diecinonpiù, puoi scriverlo».