Natale e Capodanno: pranzi, cene e cenoni. Ecco in quanti ci si potrà riunire: spunta il numero massimo (Di giovedì 26 novembre 2020) I dati sui nuovi casi di coronavirus iniziano ad essere meno negativi e un cauto ottimismo si respira alla vigilia delle feste natalizie. Ora, anche se dal Governo arrivano segnali di prudenza, si cerca di capire quali saranno le indicazioni su come comportarsi a Natale e Capodanno, soprattutto per quanto riguarda cene e cenoni. Intanto i capi delegazione e i presidenti di Regione si incontrano oggi per decidere le norme da adottare a partire dal 4 dicembre. Il nuovo Dpcm conterrà sicuramente due prescrizioni sulle quali tutti sono d’accordo al momento: impianti sciistici chiusi fino a gennaio, nell’ambito di un coordinamento con Francia e Germania e quarantena obbligatoria per chi torna dall’estero dopo le vacanze. Insomma, ci si potrà spostare, ma è chiaro che la quarantena rappresenta un forte ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 26 novembre 2020) I dati sui nuovi casi di coronavirus iniziano ad essere meno negativi e un cauto ottimismo si respira alla vigilia delle feste natalizie. Ora, anche se dal Governo arrivano segnali di prudenza, si cerca di capire quali saranno le indicazioni su come comportarsi a, soprattutto per quanto riguarda. Intanto i capi delegazione e i presidenti di Regione si incontrano oggi per decidere le norme da adottare a partire dal 4 dicembre. Il nuovo Dpcm conterrà sicuramente due prescrizioni sulle quali tutti sono d’accordo al momento: impianti sciistici chiusi fino a gennaio, nell’ambito di un coordinamento con Francia e Germania e quarantena obbligatoria per chi torna dall’estero dopo le vacanze. Insomma, ci sispostare, ma è chiaro che la quarantena rappresenta un forte ...

RobertoBurioni : Se ok EMA a dicembre il giorno dopo devono cominciare le vaccinazioni, senza fermarsi neanche a Natale e Capodanno.… - mante : Non è ancora chiaro se nei prossimi giorni andrà in onda la commedia all’italiana in tre tempi: Matteo Salvini sci… - paoloroversi : Se davvero per #Natale vietano ai famigliari di spostarsi fra regioni a capodanno il #Governo non ci arriva... #COVID19 - G_B0TTAZZI : RT @AugustoMinzolin: Bloccano lo sci, obbligano i cenoni ristrettì, ma pensano di riaprire le scuole prima di Natale invece che all’indoman… - Mauri_SMM_SEO : RT @Mauri_SMM_SEO: #News Natale e Capodanno con coprifuoco alle 21 e max 8 persone in casa .. -