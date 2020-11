Napoli-Rijeka, Gattuso: “Dedicheremo un trofeo a Diego, se lo merita. Giocatori? Nessun litigio, solo confronti” (Di venerdì 27 novembre 2020) Queste le parole di Rino Gattuso al termine della sfida di Europa League tra il suo Napoli e il Rijeka. La compagine azzurra ha portato a casa il successo casalingo per 2-0 che vale il primo posto solitario nel gruppo F, frutto anche del pareggio a reti bianche tra AZ Alkmar e Real Sociedad. Il tecnico partenopeo ha voluto esprimere le sue sensazioni in merito a questa importante vittoria interna:"Segnali? Ghoulam ha fatto molto bene, lavora con continuità e sta giocando in maniera ottima. Tutte le gare sono difficili se non dai le letture giuste, abbiamo fatto meglio dell'andata, quando loro ci aspettavano aldilà della linea difensiva e cercavano di farci intestardire. Sapevamo che era una partita complicata e abbiamo certamente fatto meglio di tre settimane fa. Sono state dette tante cose non vere. io non litigo con i ... Leggi su mediagol (Di venerdì 27 novembre 2020) Queste le parole di Rinoal termine della sfida di Europa League tra il suoe il. La compagine azzurra ha portato a casa il successo casalingo per 2-0 che vale il primo posto solitario nel gruppo F, frutto anche del pareggio a reti bianche tra AZ Alkmar e Real Sociedad. Il tecnico partenopeo ha voluto esprimere le sue sensazioni in merito a questa importante vittoria interna:"Segnali? Ghoulam ha fatto molto bene, lavora con continuità e sta giocando in maniera ottima. Tutte le gare sono difficili se non dai le letture giuste, abbiamo fatto meglio dell'andata, quando loro ci aspettavano aldilà della linea difensiva e cercavano di farci intestardire. Sapevamo che era una partita complicata e abbiamo certamente fatto meglio di tre settimane fa. Sono state dette tante cose non vere. io non litigo con i ...

