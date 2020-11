Mov5Stelle : Inaccettabile nel 2020 assistere ad un’oscenità sessista quale quella proposta ieri dal programma #DettoFatto. Mi… - TizianaFerrario : Fa piacere sapere che il programma Detto Fatto è stato sospeso. La decisione -scrive ANSA, è stata presa dall'ad R… - ilpost : Il programma di Rai Due “Detto Fatto” è stato sospeso dopo il criticato “tutorial” per fare la spesa - Tom_of_Inland : Immagino che la morale della favola sia: siamo un programma Rai, non ci possiamo mica permettere il lusso di intrattenere lo spettatore. - cortedmael : @Pinperepette Ma certo che è liberissima di farlo, ci mancherebbe altro. Tra farlo e fare un tutorial su un program… -

Ultime Notizie dalla rete : programma Rai

Amadeus sarà al timone de “L’anno che verrà”, in onda il 31 dicembre 2020. Per il conduttore, 58 anni, si tratta della sesta edizione del programma di Rai 1 ...Proteste da parte del mondo della politica e non solo per il siparietto imbarazzante su come fare la spesa in modo sexy ...