"Finché siamo in maggioranza, non si fa". Mes, nota ufficiale M5s: "Manovre di palazzo". Sospetto-choc sul Pd, titoli di coda? (Di giovedì 26 novembre 2020) Sul Mes il ministro francese Bruno Le Maire riesce a rimettere d'accordo Matteo Salvini e il Movimento 5 Stelle. Il ministro delle Finanze di Emmanuel Macron a Roma per incontrare i colleghi italiani Roberto Gualtieri e Stefano Patuanelli, ha invitato il nostro governo a dire sì al Mes: "È essenziale che la riforma sia definitivamente adottata e ratificata" dall'Italia. "La situazione migliorerà dal punto di vista sanitario ed economico ma la nostra responsabilità è anche anticipare nuovi choc", ha spiegato a Repubblica. Reazione stizzita da parte del primo partito in Parlamento e colonna portante della maggioranza: "Finché c'è il Movimento 5 Stelle in maggioranza il Mes non sarà usato. Sentiremo l'informativa di Gualtieri sulla riforma dello strumento in sede europea e faremo i nostri rilievi. Non consentiremo ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 26 novembre 2020) Sul Mes il ministro francese Bruno Le Maire riesce a rimettere d'accordo Matteo Salvini e il Movimento 5 Stelle. Il ministro delle Finanze di Emmanuel Macron a Roma per incontrare i colleghi italiani Roberto Gualtieri e Stefano Patuanelli, ha invitato il nostro governo a dire sì al Mes: "È essenziale che la riforma sia definitivamente adottata e ratificata" dall'Italia. "La situazione migliorerà dal punto di vista sanitario ed economico ma la nostra responsabilità è anche anticipare nuovi", ha spiegato a Repubblica. Reazione stizzita da parte del primo partito in Parlamento e colonna portante della: "c'è il Movimento 5 Stelle inil Mes non sarà usato. Sentiremo l'informativa di Gualtieri sulla riforma dello strumento in sede europea e faremo i nostri rilievi. Non consentiremo ...

