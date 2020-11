Crisanti: “Il picco è passato” (Di giovedì 26 novembre 2020) Andrea Crisanti, oggi ospite al programma di Senio Bonini, ha detto: “Il rapporto all’11,2% tra i tamponi positivi e quelli processati ci dice che la percentuale dei positivi sta scendendo ed è un fatto che è indipendente dal numero dei tamponi fatti. E quindi è un segno che la trasmissione sta calando, probabilmente abbiamo passato il picco. Anzi sicuramente”. Purtroppo è ancora alto il numero dei decessi: “Il numero dei morti, purtroppo, è destinato a rimanere stabile perlomeno per altre due o tre settimane, magari con leggeri cali. Purtroppo i decessi riflettono le infezioni che si sono verificate 2-3 settimane fa, quando l’Italia stava nella fase esponenziale. Registreremo quotidianamente ancora tanti decessi, speriamo non a questi ritmi, ma saranno ancora numeri importanti. Purtroppo la curva dei decessi non è parallela a quella dei contagi. Lo ... Leggi su quotidianpost (Di giovedì 26 novembre 2020) Andrea, oggi ospite al programma di Senio Bonini, ha detto: “Il rapporto all’11,2% tra i tamponi positivi e quelli processati ci dice che la percentuale dei positivi sta scendendo ed è un fatto che è indipendente dal numero dei tamponi fatti. E quindi è un segno che la trasmissione sta calando, probabilmente abbiamo passato il. Anzi sicuramente”. Purtroppo è ancora alto il numero dei decessi: “Il numero dei morti, purtroppo, è destinato a rimanere stabile perlomeno per altre due o tre settimane, magari con leggeri cali. Purtroppo i decessi riflettono le infezioni che si sono verificate 2-3 settimane fa, quando l’Italia stava nella fase esponenziale. Registreremo quotidianamente ancora tanti decessi, speriamo non a questi ritmi, ma saranno ancora numeri importanti. Purtroppo la curva dei decessi non è parallela a quella dei contagi. Lo ...

