Corrado Formigli | «Raccontiamo cose che non racconta nessuno»

(Di giovedì 26 novembre 2020) Per molti italiani la pandemia è iniziata davvero la sera del 5 marzo. Quella sera Piazzapulita mandò in onda un servizio che ancora oggi è difficile da guardare, il primo reportage dentro le terapie intensive travolte dal CoVid. Alessio Lasta era entrato nell’ospedale di Cremona, fu la prima volta che percepimmo la grandezza dell’onda che ci stava venendo addosso. È da qui che parte la discussione con Corrado Formigli, che conduce Piazzapulita da nove anni e ne ha fatto un oggetto diverso dal resto dei talk show di pura conversazione. Gli unici ad andare in Siria quando l’Isis era il parametro di ogni nostra paura collettiva, i primi a capire come raccontare il male fisico delle rianimazioni in pandemia. Sono immagini che ormai abbiamo digerito, metabolizzato, sono nel nostro sistema, parte delle cose che sappiamo sulla forma del mondo com’è oggi. Ma a marzo no, a marzo era un’altra storia.