Coronavirus: Fdi Milano propone parco dedicato a vittime in città (Di giovedì 26 novembre 2020) Milano, 26 nov. (Adnkronos) - "Con il collega Sollazzo abbiamo chiesto di realizzare a Milano un nuovo parco dedicato a tutte le vittime del covid piantando un albero per ognuna di loro e intitolando le panchine del parco ai medici, agli infermieri e a tutto il personale che ha perso la vita lavorando negli ospedali, nelle Rsa, sulle ambulanze, negli studi medici". La proposta è di Andrea Mascaretti, capogruppo FdI a Palazzo Marino, sottolineando che sarebbe giusto anche perché "le particolari condizioni di rischio generate dalla pandemia non hanno consentito ai famigliari e agli amici di stare vicino ai propri cari negli ultimi momenti della loro vita, né successivamente in molti casi di poterli accompagnare alla sepoltura con una cerimonia funebre". Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 26 novembre 2020), 26 nov. (Adnkronos) - "Con il collega Sollazzo abbiamo chiesto di realizzare aun nuovoa tutte ledel covid piantando un albero per ognuna di loro e intitolando le panchine delai medici, agli infermieri e a tutto il personale che ha perso la vita lavorando negli ospedali, nelle Rsa, sulle ambulanze, negli studi medici". La proposta è di Andrea Mascaretti, capogruppo FdI a Palazzo Marino, sottolineando che sarebbe giusto anche perché "le particolari condizioni di rischio generate dalla pandemia non hanno consentito ai famigliari e agli amici di stare vicino ai propri cari negli ultimi momenti della loro vita, né successivamente in molti casi di poterli accompagnare alla sepoltura con una cerimonia funebre".

patriziafloris6 : E FI, FDI,LEGA vogliono gli stabili di sci aperti???????? maledettiiii che vi prenda il Covid come dico io infami a… - MassimoSantoma2 : RT @La7tv: #omnibus @w_rizzetto (FdI) chiede delle politiche comuni europei per la gestione di alcuni aspetti della #pandemia: 'Per la riap… - ADUC1 : Governo e opposizione. Il Mes indotto della paura e le posizioni dei furbetti di turno, tra M5S, Lega e FdI… - Andyphone : RT @La7tv: #omnibus @w_rizzetto (FdI) chiede delle politiche comuni europei per la gestione di alcuni aspetti della #pandemia: 'Per la riap… - FratellidItalia : RT @La7tv: #omnibus @w_rizzetto (FdI) chiede delle politiche comuni europei per la gestione di alcuni aspetti della #pandemia: 'Per la riap… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Fdi Coronavirus: Fdi Milano propone parco dedicato a vittime in città Trend-online.com Coronavirus: Fdi Milano propone parco dedicato a vittime in città

Milano, 26 nov. (Adnkronos) - "Con il collega Sollazzo abbiamo chiesto di realizzare a Milano un nuovo parco dedicato a tutte le vittime del covid piantando un albero per ognuna di loro e intitolando ...

Approvati assestamento bilancio 2020-2022 e rendiconto finanziario 2019

Approvati assestamento bilancio 2020-2022 e rendiconto finanziario 2019. Michele Bettarelli (Pd): “Che tutti i tagli arrivati all’Umbria ...

Milano, 26 nov. (Adnkronos) - "Con il collega Sollazzo abbiamo chiesto di realizzare a Milano un nuovo parco dedicato a tutte le vittime del covid piantando un albero per ognuna di loro e intitolando ...Approvati assestamento bilancio 2020-2022 e rendiconto finanziario 2019. Michele Bettarelli (Pd): “Che tutti i tagli arrivati all’Umbria ...