Corea del Sud, iniziata la terza ondata da Covid-19 (Di giovedì 26 novembre 2020) In Corea del Sud è ufficialmente iniziata la terza ondata da Covid-19, ad annunciarlo è il ministro della sanità nazionale Nella giornata di ieri, in Corea del Sud si sono registrati 583 nuovi positivi al Covid-19. Il ministro della sanità, Park Neung-hoo, ha annunciato che il paese è ufficialmente nella terza ondata dell’epidemia, dopo quelle L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 26 novembre 2020) Indel Sud è ufficialmentelada-19, ad annunciarlo è il ministro della sanità nazionale Nella giornata di ieri, indel Sud si sono registrati 583 nuovi positivi al-19. Il ministro della sanità, Park Neung-hoo, ha annunciato che il paese è ufficialmente nelladell’epidemia, dopo quelle L'articolo proviene da Inews.it.

fattoquotidiano : Coronavirus, in Germania non si inverte la curva dei contagi. Merkel: “Preoccupante”. Inghilterra, il 2 dicembre fi… - ilpost : In Corea del Sud è iniziata la terza ondata - welikeduel : Un documento eccezionale dalla Corea del Nord, a cura di Fabio Celenza #propagandalive - manuhellt : RT @CalcioFinanza: Raiola: «Noi agenti siamo come Robin Hood, mentre Infantino vuole trasformare il calcio nella Corea del Nord: ma tra 10… - SimoPagliarini_ : RT @CalcioFinanza: Raiola: «Noi agenti siamo come Robin Hood, mentre Infantino vuole trasformare il calcio nella Corea del Nord: ma tra 10… -