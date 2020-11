Che Natale è senza i diritti dei bambini

Leggi su iodonna

(Di giovedì 26 novembre 2020) Venerdi prossimo, 27 novembre, si potrà acquistare con il Corriere della Sera e con Sette, al costo di 1 euro, il Calendario dell’Avvento di Unicef: giorno dopo giorno, guida adulti ea conoscere i principaliproclamati dalla Convenzione internazionale deidell’Infanzia (celebrata il 20 novembre). Scoprirli sarà già un modo per permetterne una più ampia realizzazione, perché insegnerà a rispettarli. Giorno dopo giorno, il calendario aiuta a scoprire idell’infanzia e dell’adolescenza, tratti dalla convenzione ONU, spiegandoli con un linguaggio didascalico, semplice e immediato. Calendario dell’Avvento Corriere della Sera per UNICEF a 1 euro in edicola per una settimana Una settimana per contribuire Con il ricavato della vendita del Calendario, che resta in edicola per una settimana, ...