Black Friday: aumentano le proteste dei negozianti (Di giovedì 26 novembre 2020) Da qualche anno l’usanza tutta statunitense del Black Friday si è trasferita in Italia, con supermarket che offrono svariati prodotti in svendita temporanea.Qualche attività ha poi diluito la giornata in un’intera settimana di offerte per invogliare maggiormente i clienti a spendere e a usufruire sempre più gli sconti. Trovate simili finiscono però sempre per danneggiare i negozianti medio-piccoli che spesso si trovano senza clientela a causa di offerte che solo multinazionali possono permettersi di mettere in bella mostra. I problemi del Black Friday Similmente a quello che sta ora accadendo con lo strapotere di Amazon su tutti gli esercizi fisici, il Black Friday sta sempre più diventando motivo di preoccupazione per molti lavoratori.Sia perché non fa altro ... Leggi su quotidianpost (Di giovedì 26 novembre 2020) Da qualche anno l’usanza tutta statunitense delsi è trasferita in Italia, con supermarket che offrono svariati prodotti in svendita temporanea.Qualche attività ha poi diluito la giornata in un’intera settimana di offerte per invogliare maggiormente i clienti a spendere e a usufruire sempre più gli sconti. Trovate simili finiscono però sempre per danneggiare imedio-piccoli che spesso si trovano senza clientela a causa di offerte che solo multinazionali possono permettersi di mettere in bella mostra. I problemi delSimilmente a quello che sta ora accadendo con lo strapotere di Amazon su tutti gli esercizi fisici, ilsta sempre più diventando motivo di preoccupazione per molti lavoratori.Sia perché non fa altro ...

