Belinelli alla Virtus Bologna

Marco Stefano Belinelli tornerà a calcare i campi della LBA. Il trentatreenne ha infatti da poco firmato un contratto che lo legherà alla Virtus Bologna per ben tre anni. Va così a formare uno delle coppie play-guardia più importanti del campionato italiano insieme a Milos Teodosic. Lascia la NBA dopo 13 anni. Tra il 2007 e 2020 si è tra le altre cose anche tolto le soddisfazioni di vincere un 3-point contest e soprattutto un anello NBA (entrambi nel 2014 con la maglia dei San Antonio Spurs). Il suo clamoroso ritorno in Italia scaturisce principalmente dalle offerte non convincenti finora pervenute dai team NBA. Altro fattore decisivo che ha convinto Belinelli ad accettare l'offerta delle "Vu Nere" è stato il desiderio di provare a riportare il titolo nella sua amata Bologna.

