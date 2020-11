A2A brilla a Piazza Affari | spinta dall’idrogeno verde

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 26 novembre 2020) (Teleborsa) – Grande giornata per l’utility lombarda, la migliore del Ftse Mib, che mette a segno un rialzo del 4,18%, attestandosi a 1,309. Il titolo è stato spinto anche dalla notizia che stamattina A2A ha firmato un Memorandum of Understanding per una cooperazione relativa allo sviluppo dell’utilizzo dell’idrogenocon Ardian, società privata di investimenti leader mondiale, attraverso EMS-Energy Management Services, la sua piattaforma italiana per le fonti energetiche rinnovabili e innovative. Con questo accordo entrambe le parti condivideranno l’obiettivo comune di selezionare i siti più adatti dove sia più conveniente un’integrazione tra impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili esistenti o pianificate e unità di produzione di idrogeno. Una buona notiza per A2A era già arrivata nella giornata di ieri, quando si era aggiudicata ...